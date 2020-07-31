Москва, , 12:12 — REGNUM Житель Татарии предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма. В настоящее время по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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По данным следствия, 4 мая 2020 года обвиняемый в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертного полка» разместил фотоизображение Адольфа Гитлера.

Кроме того, при обыске по месту его жительства у подозреваемого было изъято наркотическое средство общим весом 73,8 грамма. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое подобное дело, возбуждённое в России после акции «Бессмертный полк», которая в 2020 году из-за пандемии проходила в онлайн-формате.

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Как ранее заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, публикация фотографий нацистских деятелей в онлайн-акции «Бессмертный полк» является спланированной атакой на память о Победе СССР в Великой Отечественной войне. Общественник считает, что наказывать в большей степени следует не столько тех, кто размещал снимки нацистов, сколько организаторов этих провокаций.

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