Уфа, , 12:22 — REGNUM Институт уполномоченного по правам ветеранов планируют создать в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба главы республики.

Ветераны Дарья Драй © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на встрече главы региона Радия Хабирова с ветеранами Воздушно-десантных войск РФ, которая прошла 30 июля в Конгресс-холле «Торатау» .

Отмечается, что создать такой институт в республике предложил сопредседатель региональной общественной организации «Ветеран РБ», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Радик Габидуллин.

Сообщается, что эта инициатива была поддержана Хабировым с условием, что ведущие ветеранские организации Башкирии предложат единого кандидата на должность уполномоченного.

По словам главы республики, штаб-квартирой уполномоченного может стать Дом офицеров в Уфе, который планируется отремонтировать в следующем году. После завершения ремонтных работ это здание станет базой для общественных военно-патриотических объединений Башкирии.

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