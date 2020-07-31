Оренбург, , 12:09 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 31 июля, в COVID-центре зафиксирован летальный исход одного пациента, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Умер мужчина 1955 г.р. из Орска подтвержденной пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус. С начала пандемии в регионе скончались 47 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 6 915 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 363 пациента. В стационарах продолжают получать лечение 663 человека, из них 45 человек находятся в тяжелом состоянии.

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