Томск, , 12:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 59 человек, сообщили ИА REGNUM 31 июля в администрации региона.

У 30 человек наблюдаются признаки ОРВИ, у десяти — пневмония, у 19 — нет симптомов.

Выздоровели 58 человек, за весь период — 2651.

За сутки в Томской области скончались два пациента с коронавирусом. Они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

Всего в Томской области по состоянию на 31 июля коронавирус выявлен у 4150 человек. В регионе за весь период скончались 36 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области продлили режим ответственного поведения.

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