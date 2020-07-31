Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM 133 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ростовской области, данные опубликованы 31 июля пресс-службой губернатора.

«По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 133 и на утро 31 июля достигло 12 941. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 308. Коэффициент распространения инфекции — 1,06», — уточнили в пресс-службе.

97 пациентов за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса, всего за период пандемии выздоровели после коронавируса 10 382 человека. 225 пациентов спасти не смогли. В стационарах региона на 31 июля остаются 864 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 48 человек.