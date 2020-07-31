Махачкала, , 12:12 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:30 31 июля достигло 9266, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике выявили 43 носителя инфекции — это наибольший показатель в период с 19 июля.

Накануне в Дагестане выздоровели 55 человек с коронавирусом. Всего в республике к настоящему времени болезнь победили 8229 пациентов с подтвержденным COVID-19, или около 89,2% заразившихся. На лечении, в том числе амбулаторном, остаются 592 пациента.

Жертвами COVID-19 в Дагестане с начала пандемии стали 445 человек. За вчерашний день это число не увеличилось, и это всего лишь третий день без жертв COVID-19 с начала июля. Ранее в текущем месяце факты летального исхода не были зафиксированы 15 июля и 27 июля.