Кемерово, , 11:58 — REGNUM В Кузбассе будут восстановлены права 316 семей, пострадавших в результате действий застройщиков. Такое решение принял наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

Уточняется, что дольщикам предоставят денежные компенсации или жилье в домах, построенных на средства федерального и регионального бюджетов. Достраивать дома будет Кузбасский фонд защиты прав дольщиков.

«Начиная с 2019 года восстановили права более 700 жителей городов Кемерово и Осинники. Теперь получить жильё или компенсации смогут ещё более 300 обманутых семей, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Застройщики домов, где они участвовали в долевом строительстве, признаны банкротами. Строительная и финансовая экспертизы объектов уже проведены, в бюджете Кузбасса на текущий год предусмотрены средства на софинасирование компенсаций и завершения строек».

Как уточнили в министерстве строительства региона, сотни семей вложили свои средства в строительство пяти недостроенных объектов.