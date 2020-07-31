Киев, , 12:03 — REGNUM На Украине внесли изменения в правила ношения военной формы и знаков различия. Об этом заявил начальник отдела внедрения военной символики ВС Украины Игорь Непота 31 июля на брифинге в информационном агентстве «Укринформ».

"Приказом министерства обороны Украины № 238 от 30 июня 2020 года внесены изменения в «Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими вооружённых сил Украины и лицеистами военных лицеев», — рассказал он.

Непота отметил, что теперь на правом рукаве формы будут находиться знаки принадлежности к виду либо роду войск, а на левом — нарукавный знак воинской части. Государственный флаг Украины — на обоих рукавах. Изменения также коснулись эмблем на воротнике парадной и повседневной формы одежды

«Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы и сделали её более привлекательной и практичной», — добавил представитель минобороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что обстрелы в Донбассе являются «проявлением неконтролируемых эмоций».

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