Киев, 31 июля 2020, 12:03 — REGNUM На Украине внесли изменения в правила ношения военной формы и знаков различия. Об этом заявил начальник отдела внедрения военной символики ВС Украины Игорь Непота 31 июля на брифинге в информационном агентстве «Укринформ».
Непота отметил, что теперь на правом рукаве формы будут находиться знаки принадлежности к виду либо роду войск, а на левом — нарукавный знак воинской части. Государственный флаг Украины — на обоих рукавах. Изменения также коснулись эмблем на воротнике парадной и повседневной формы одежды
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что обстрелы в Донбассе являются «проявлением неконтролируемых эмоций».
Читайте также: Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»