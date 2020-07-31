Уфа, , 12:00 — REGNUM Грозы, ливни, шквальное усиление ветра, а также град ожидаются в Башкирии. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 августа на территории региона местами могут пройти грозы, ливни, град.

Кроме этого, в Башкирии ожидается шквальное усиление ветра до 18 метров в секунду. На дорогах может быть туман и видимость 500−1000 метров.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности.

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