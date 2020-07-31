Москва, , 11:53 — REGNUM С сегодняшнего дня, 31 июля, международный платёжный сервис PayPal прекращает предоставление услуг по переводу денежных средств внутри России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Поясняется, что такое решение связано со вступлением в силу в России изменений в законе «О национальной платёжной системе», согласно которым операторам оборота электронных денежных средств запрещается передавать за рубеж сведения о переводах внутри России и предоставлять доступ к таким данным с территории других стран.

При этом международные платежи для российских пользователей останутся доступны.

«Мы будем поддерживать только международные платежи, — говорится в сообщении компании. — Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в июне 2020 года рынок денежных переводов вернулся к докризисным показателям. Как заявили в пресс-службе группы компаний Qiwi, позитивная динамика отмечается по всем направлениям, включая отправку денежных средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно, а также переводы внутри России. Так, средний чек по переводам во втором квартале 2020 года составил почти 39,4 тыс. рублей. Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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