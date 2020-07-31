Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В Свердловской области выписали по выздоровлению 16 981 человек, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

По состоянию за 31 июля 2020 года, за прошедшие сутки врачи выписали 606 человек, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

В медучреждениях региона продолжают лечение 149 пациентов в тяжёлом состоянии (127 лежат в реанимациях, 64 подключены к ИВЛ), 548 — в состоянии средней тяжести. Еще часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 270 случаев смерти от COVID-19.