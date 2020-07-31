Ташкент, , 11:49 — REGNUM Запрет на передвижение личного транспорта и такси в Узбекистане вступил в силу сегодня, 31 июля. Это следует из решения специальной республиканской комиссии.

Запрет не распространяется на случаи, когда пассажиру требуется неотложная скорая помощь. К таким случаям относя, когда у пассажира наблюдается повышенная температура, СПИД, онкология, гемодиализ, а также при родах и других ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля в Узбекистане выявили 23 558 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 680 человек, скончались 137 пациентов.