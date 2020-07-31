Махачкала, , 11:49 — REGNUM Дагестанские школьники получат в сентябре 2020 года два дополнительных выходных дня в связи с проведением выборной кампании. Об этом ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров затронул вопросы организации выборов в Единый день голосования (11−13 сентября — пятница, суббота и воскресенье). В частности, он предложил решить, как будет обеспечена работа участковых избиркомов, расположенных в образовательных учреждениях, например, в школах, так как они работают в пятницу и субботу.

«Что же касается работы участковых комиссий, расположенных в образовательных учреждениях, мы пришли к мнению, что образовательные учреждения выберут режим работы, позволяющий провести голосование в пятницу и субботу без присутствия детей. Просим поддержать», — сказал Дибиров.

Прежде чем принять решение глава Дагестана Владимир Васильев предоставил слово вице-премьеру — министру образования и науки республики Уммупазиль Омаровой. Она отметила, что данная процедура будет обеспечена: пятница и суббота будут выходными днями. При этом она отметила, что эти учебные дни будут компенсированы за счет каникул. Затем предложение было вынесено на обсуждение, и никто из участников заседания не высказался против.