Посёлок Первомайский, Оренбургская область, , 11:45 — REGNUM В райцентре Первомайский Оренбургской области продлён карантин из-за неблагополучной ситуации, связанной с распространением коронавируса. Ограничительные мероприятий будут действовать с 30 июля по 12 августа. Губернаторский указ о введении ограничений в муниципальном образовании опубликован на портале правовой информации.

Стоит отметить, в поселке Первомайский карантин вводили с 13 по 26 июля. В конце июля министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова заявила, что в Первомайском районе складывается тревожная ситуация, и принято решение об ужесточении режима. Она не исключила возможности объявления комендантского часа.

Согласно губернаторскому указу, с 30 июля по 12 августа га территории райцентра установлен режим изоляции граждан по месту жительства (пребывания), местонахождению. Запрещен въезд в поселок и выезд с его территории, а также следование на территорию поселка и с территории поселка пешим ходом.

Власти должны определиться с торговыми объектами, которые продолжат работу во время карантина. Покидать дом можно только в случаях необходимости. При себе необходимо иметь паспорт. Работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на дистанционный формат работы. При ее отсутствии обеспечить работников документом, подтверждающим продолжение выполнения трудовых функций, либо его электронной версией.

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