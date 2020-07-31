Уфа, , 11:48 — REGNUM 34 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего на территории республики было выявлено 6745 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 5160 человек, в том числе в минувшие 24 часа 75 человек.

Отмечается, что 185 пациентов c COVID-19 продолжают лечение в больницах, а 1378 человек лечатся дома.

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