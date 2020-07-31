Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM Ещё шесть человек с диагностированным COVID-19 скончались в Ростовской области, данные внесены в реестр умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

В числе скончавшихся пациентов — 78-летняя женщина, 41-летний мужчина, 71-летний мужчина, 66-летняя женщина, 64-летний мужчина и 80-летний мужчина. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания. В том числе и онкологические.

Всего в Ростовской области за период пандемии скончались 225 пациентов с положительными результатами тестов на коронавирус.