Нальчик, , 11:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число заразившихся коронавирусной инфекцией приближается к шести тысячам. Несмотря на то, что в последнее время фиксируется постепенное снижение количества новых случаев заболевания, цифры остаются достаточно высокие, отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Так, ежедневный прирост пациентов с COVID-19 составляет порядка 15 человек. На утро 31 июля, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 5977, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от COVID-19 за все время пандемии в Кабардино-Балкарии 5520 человек (+19 за минувшие сутки). На лечении в настоящее время находятся 387 пациентов, из них 28 — в тяжелом состоянии в реанимации.

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