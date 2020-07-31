Москва, 31 июля 2020, 11:41 — REGNUM Глава правительства РФ МихаилМишустинпоздравил телеведущего и шоумена Леонида Якубовича с юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте российского правительства.
«Вы — человек большого таланта и невероятной творческой энергии, замечательный актер, сценарист, бессменный ведущий знаменитого капитал-шоу «Поле чудес», — говорится в телеграмме.
Мишустинотметил, что каждый выпуск «Поля чудес» «превращается в красочный праздник, где царит особая душевная атмосфера, а остроумные шутки и яркие выступления участников дарят всем незабываемые эмоции и отличное настроение».