Москва, , 11:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил телеведущего и шоумена Леонида Якубовича с юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Человек талантливый и энергичный, Вы всегда трудитесь творчески, с полной самоотдачей, дарите зрителям Первого канала яркие, положительные эмоции. Они высоко ценят Вашу открытость, стремление сделать каждый выпуск легендарного «Поля чудес» интересным и запоминающимся», — говорится в тексте телеграммы.

Глава государства пожелал юбиляру здоровья, а его телепроекту — успехов и процветания.