Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Информация о том, что граждане США иногда слишком долго ждут результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, не соответствует действительности. Об этом в эфире телеканала CNN заявил помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Джируар.

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Такое заявление помощник главы ведомства сделал на фоне сообщений из некоторых штатов, лабораторий и департаментов общественного здравоохранения о замедлении сроков диагностических тестов.

Джируар уточнил, что к настоящему времени было проведено более 54 млн тестов и что ежедневно проводится 770 тыс. По его словам, около четверти тестов проводятся в местных больницах и лабораториях в течение 24 часов, ещё четверть — в пунктах оказания медицинской помощи, там готовые результаты тестов получают ещё быстрее.

«Задержки, о которых говорит большинство людей, происходят в крупных коммерческих лабораториях, которые выполняют около половины испытаний в нашей стране», — сказал Джируар, добавив, что в среднем на получение результатов теста требуется около 4,27 дня.

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Он также подчеркнул, что ведётся работа, направленная на, чтобы сократить время проведения тестов. Также помощник глава минздрава добавил, что «мнение о том, что на это обычно уходит от десяти до 14 дней, просто не является правдой».

«Я считаю, что подобные предположения — это скверный посыл, идущий вразрез с поставленной нам задачей снизить уровень заболеваемости», — констатировал Джируар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в США люди вынуждены ждать более трёх дней, а иногда даже неделю результатов тестов на коронавирус.