Москва, , 11:37 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин направил руководителям Духовных управлений мусульман России телеграмму по случаю исламского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает 31 июля пресс-служба правительства.

Глава правительства отметил важную роль уммы в российской общественной жизни, активную благотворительную и просветительскую деятельность общины мусульман, а также усилия по противодействию экстремизму, укреплению мира и согласия.

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Мишустин отметил, что залог успешного развития России — взаимопонимание, дружба и сотрудничество между представителями разных народов и вероисповеданий.

«И та огромная созидательная работа, которую Вы проводите, заслуживает самой высокой оценки», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мусульман поздравил с праздником Курбан-байрам российский президент Владимир Путин.

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