Нур-Султан, , 11:31 — REGNUM Тестирование для поступающих в магистратуру в Казахстане перенесли на 17 августа, сообщили 31 июля в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Министерство также продлило сроки приема документов до 10 августа. Ранее комплексное тестирование планировалось начать 3 августа. В 2020 году тестирование впервые проходит в компьютерном формате.

На компьютерах установят видеокамеры, которые будут отслеживать добросовестность претендентов на поступление в магистратуру. При сдаче экзамена будут соблюдаться все санитарные нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Казахстане продлили карантин на две недели, до 17 августа, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации. Власти республики планируют закрепить положительную динамику.

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