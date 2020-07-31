Нижний Новгород, , 11:28 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 31 июля тесты на наличие коронавирусной инфекции прошли 581 674 человека. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средний показатель тестирования вырос на 1,2% и составил 18 161 человек на 100 тыс. населения.

За последние сутки был исследован биоматериал от 6737 жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля в регионе выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 23 792 случая заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента полностью выздоровели 19 555 жителей региона, таким образом, более 82,19% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели.

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