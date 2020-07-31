Дакар, , 11:25 — REGNUM Один из основателей сенегальского оркестра «Orchestra Baobab» певец Балла Сидибе скончалась в Дакаре. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение музыкальной ассоциации Сенегала.

В соответствии с заявлением, Сидибе умер во сне «после очень насыщенного дня репетиций со своими музыкальными товарищами». Местные СМИ сообщили, что у него была «непродолжительная болезнь», не назвав дальнейших подробностей.

Сочетание кубинских ритмов, африканских мелодий, соула и джаза сделало Orchestra Baobab одной из самых популярных групп 1970-х годов.

Бывший лейбл группы отдал дань уважения Сидибе как «гиганту африканской музыки, великому и нежному человеку».

Коллега Сидибе по группе Тьерно Куяте сказал в интервью местным СМИ, что группа «потеряла двух несравненных монументальных музыкантов, так как он (Сидибе) был певцом и играл на литаврах. Это очень трудно».