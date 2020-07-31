Тамбов, , 11:23 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 31 июля.

«31 новый случай сегодня. Из них: 11 мужчин, 20 женщин. Возраст заболевших от 28 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 31 контактный с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

В регионе за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5990 человек, из них 5111 выздоровели. 55 человек скончались. В больницах региона на 31 июля остаётся 251 человек, диагноз «пневмония» поставлен 204 пациентам.