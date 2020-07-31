Нижний Новгород, , 11:23 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 31 июля выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 23 792 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента полностью выздоровели 19 555 жителей региона, таким образом, более 82,19% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписан по выздоровлении 421 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, 384 нижегородца скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли пятеро жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев текущего года жители Нижегородской области получили стимулирующие выплаты в соответствии с решениями правительства РФ на общую сумму 1,6 млрд рублей. Выплаты были начислены более чем 7 тыс. медицинским работникам и 4 тыс. волонтерам. При этом сотрудникам медучреждений, которым не положены федеральные выплаты за работу с COVID-пациентами, были назначены региональные надбавки.

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