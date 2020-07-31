Посёлок городского типа Токсово, Ленинградская область, , 11:23 — REGNUM В лесу Ленинградской области у поселка Рапполово, на месте бывшего госпитального кладбища 123-й стрелковой дивизии, поисковики обнаружили останки 39 воинов Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Обследование проводилось на месте бывшего госпитального кладбища 123-й стрелковой дивизии. Работы ведут межрегиональный фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Поисковой группой были найдены фрагменты обуви — армейских ботинок производства СССР военного периода, монета 1940 года выпуска и несколько пуговиц со звездами с гимнастерок.

«Дальнейшие раскопки позволили обнаружить останки 39 воинов на местах индивидуальных и братских могил», — отметили в обладминистрации.

Добавим, в 1950-х годах часть останков с этого захоронения уже перенесли на мемориал, расположенный в поселке Вартемяги, где были установлены плиты с именами погибших воинов.