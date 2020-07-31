Джейрахский район, Ингушетия, , 11:20 — REGNUM В Ингушетии вынесен приговор жителю Джейрахского района. Мужчину обвинили в нанесении повреждения объекту культурного наследия и назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ, сообщили 31 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено судом, 52-летний местный житель в декабре 2019 года разобрал арочное перекрытие входного проёма башни-усадьбы «Утен-Гала». Камни, из которых было построено историческое здание 15−17 в.в., он собирался продать.

«Похищенные камни злоумышленник намеревался сбыть, но не успел, так как его незаконные действия вызвали широкий общественный резонанс и его причастность к совершению преступления была установлена работниками полиции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд с учетом наличия на иждивении малолетних детей вынес довольно мягкий приговор за разрушение памятника архитектуры и истории. Помимо обязательных работ, виновника обязали выплатить штраф в размере 123 тыс. рублей.