Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM В Свердловской области подтверждено 270 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Согласно данным на 31 июля 2020 года, за минувшие сутки в области подтвердили ещё шесть случаев смерти от COVID-19. Они включены в статистику.

Теперь в регионе зафиксировано 270 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции и 20 582 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Таким образом, в Свердловской области умерли уже 1,32% пациентов, у которых ранее выявляли коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в городе полностью откроют школы и детские сады для приёма учеников и воспитанников к 1 сентября 2020 года.

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