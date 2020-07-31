Тверь, , 11:19 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.

16 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. Два пациента с COVID-19 скончались.

Всего на 31 июля в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4597 человек, 3837 из них выздоровели, скончались 142 пациента. 618 человек на данный момент изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.