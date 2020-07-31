Стокгольм, , 12:38 — REGNUM 31 июля окружной суд Гётеборга вынесет решение в отношении 15 фигурантов по делу о контрабанде наркотиков в размере 132 килограммов. Об этом 30 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

По версии следствия, подсудимые принадлежат к нигерийской мафии «Черный топор», которая использовала «кризис беженцев в 2015 года», чтобы распространить сеть наркокурьеров в странах Европы.

По информации журналистов, нигерийская мафиозная группировка обосновалась в Италии в 2015 г. Теперь члены группировки в союзе с итальянской мафией занимаются крупномасштабной контрабандой наркотиков по всей Европе. Важным источником дохода также является торговля людьми, отмечают сотрудники СМИ.

Последние шесть месяцев в окружном суде Гётеборга проходил судебный процесс над 15 задержанными, которых подозревают в перевозке с территории Нидерландов порядка 132 кг кокаина и героина.

По версии следствия, наркотики были доставлены с помощью сети курьеров, перевозивших их на паромах, поездах и автобусах. Общая стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 112 миллионов шведских крон (€10,8 млн).

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