Стокгольм, , 11:28 — REGNUM В интервью программе «Утренняя студия» на шведском телеканале SVT министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что имидж Швеции, связанный с ее стратегией по борьбе с коронавирусом, на международном уровне вовсе не отрицательный, а скорее нейтральный. При этом она ссылалась на результаты исследования Шведского института. В то же время в самом учреждении подчеркнули, что только анализ проводился в отношении медиа-имиджа Швеции, а не восприятия страны за рубежом в целом. Об этом 30 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Важно знать, о чем вы говорите. Если вы посмотрите на очень тщательный анализ Шведского института того, каким же является имидж Швеции, то он на самом деле довольно нейтральный», — констатировала Линде.

После разговором с Линде в студии журналисты SVT решили напрямую связаться с представителями Шведского института и запросить у них комментарий относительно заявления министра.

«Имидж Швеции и медиа-имидж — это не одно и то же. Когда мы изучаем имидж Швеции, мы смотрим не только на репортажи в СМИ, но и проводим опросы касательно того, как население других стран воспринимает различные темы и вопросы повестки. Мы не прослеживаем очевидной связи между медиа-имиджем и имиджем Швеции в целом», — заявила София Бард, исполняющая обязанности руководителя подразделения Шведского института, занимающегося выявлением образа Швеции за рубежом.

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