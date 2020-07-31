Москва, , 11:15 — REGNUM

По состоянию на конец июля в Москве оштрафовано более шести тысяч магазинов, в которых не соблюдался масочный режим. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«На сегодняшний день довольно большое количество рейдов было проведено: мы оштрафовали более шести тысяч предприятий торговли более чем на 300 миллионов рублей за то, что сотрудники либо посетители не соблюдают режим ношения масок», — сказал Немерюк агентству РИА Новости.

Он напомнил о действии масочно-перчаточного режима в столице, который необходимо соблюдать в рамках нахождения в транспорте, торговых центрах и магазинах. Немерюк также напомнил, что требование касается как сотрудников предприятий, так и посетителей.

Чиновник также рассказал, что за несколько дней штрафу за отсутствие маски в транспорте подверглись более 50 тысяч человек.