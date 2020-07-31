Сегежа, Карелия, , 11:16 — REGNUM Осенью 2020 года в Республике Карелия начнется строительство еще одной малой гидроэлектростанции — Сегозерский ГЭС. Соглашение о сотрудничестве для реализации этого проекта региональные власти подписали накануне. Об этом 31 июля сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Инвестором проекта выступила одна из крупнейших российских энергетических компаний «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group). ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа, в непосредственной близости от водосбросных сооружений действующего Сегозерского гидроузла.

«Общая стоимость проекта — 1,4 миллиарда рублей, это полностью средства инвестора», — отметил Парфенчиков.

Планируется, что новая гидроэлектростанция станет дополнительным источником возобновляемой энергии для республики. Кроме того, она позволит повысить надежность энергоснабжения, а в перспективе и снизить стоимость электроэнергии для жителей Карелии.

«Будет создано около 100 новых рабочих мест, как на этапе строительства, так и эксплуатации. Кроме того, такой объект создаст дополнительный спрос на услуги наших строительных организаций и производителей стройматериалов и оборудования», — указал глава республики.

Работы планируют начать уже этой осенью, а в конце 2022 года Сегозерская ГЭС начнет выдавать чистую электроэнергию в сети республики.