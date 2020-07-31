Кострома, , 11:11 — REGNUM По официальным данным за последние сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили у 31 костромича, 68 жителей региона выздоровели — сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в Костромской области нарастающим итогом выявлено 2206 случаев коронавирусной инфекции, 1752 из них выздоровели, умерли 26 человек.

На данный момент в регионе установлено 428 активных носителей коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и 26 умерших).

В больницах региона лечатся 62 человека, из них 1 — на поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, 366 инфицированных остаются дома.

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