Черкесск, , 11:09 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии отчитались о произведенных в полном объеме выплатах медработникам, борющимся с коронавирусом. Медики получили надбавки за первые три месяца работы в сложных условиях и от федеральных властей, и от местных.

Так, на выплату региональных доплат за работу с COVID-пациентами было выделено свыше 128 млн рублей, сообщили 31 июля в пресс-службе главы и правительства КЧР. Денежные средства получили 1635 медработников. Из них врачам было положено по 60 тыс. рублей, среднему медперсоналу — по 50 тыс. рублей, младшему — по 40 тыс. рублей.

Кроме того, получили надбавку в размере 50 тыс. рублей специалисты, проводящие тестирование, и по 17 тыс. рублей — врачи скорой помощи. Остальные сотрудники скорой, в том числе водители, получили по 11 тыс. рублей.

Из федерального бюджета стимулирующие выплаты в период пандемии коронавируса получили 2500 медработников Карачаево-Черкесии и 1526 сотрудников временных госпиталей для коронавирусных больных и работников скорой помощи. Общая сумма выплат составила 155 млн рублей.