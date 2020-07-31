Ханой, , 11:11 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Вьетнама был зафиксирован первый летальный исход COVID-19. Об этом 31 июля сообщает местное издание Vietnam News со ссылкой на власти страны.

Также указывается, что о смерти пациента стало известно из сообщения руководящего комитета Вьетнама по профилактике и контролю за распространением коронавируса.

Кроме этого, уточняется, что от нового заболевания умер пациент под номером 428, другие подробности на сообщаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент во Вьетнаме в общей сложности выявлено 509 подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.