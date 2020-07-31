Пекин, , 11:08 — REGNUM Китайская компания CRRC Zhuzhou Locomotive Co выпустила электровоз «Шэнь-24» мощностью 28,8 тыс. кВт — это самый мощный локомотив в мире, сообщает агентство «Синьхуа».

Электровоз состоит из шести секций длиной 106 метров. Он установил новый мировой рекорд в показателях мощности и тягловой силы в 2280 кН. Академик Инженерной академии Китая Лю Юмэй заявил, что увеличение числа двигателей не дает пропорционального прироста мощности.

Для достижения результата применялись инновационные технологии. «Шэнь-24» будет перевозить уголь на участке Шэньму — Шочжоу между двумя провинциями Шэньси и Шаньс, богатыми этим сырьем.

Отметим, самый мощный российский электровоз 3ЭС10 способен развивать до 13,2 тыс. кВт. Однако это трехсекционный электровоз, тогда как китайский «Шэнь-24» имеет шесть секций.