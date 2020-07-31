Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Петербуржцев начнут прививать от гриппа с 17 августа. Об этом заявила представитель комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По ее словам, комитет рассчитывает охватить прививками около 2,7 млн человек, что составляет почти 50% всего населения Петербурга. Еще 10% граждан вакцинируют «по эпидпоказаниям».

Соловьева объяснила, что из-за пандемии коронавируса стандарты безопасности изменятся.

Например, нельзя будет допустить очередей к прививочным пунктам у станций метро, как бывало раньше.

«17 августа начнется вакцинация от гриппа. Ее можно сделать бесплатно в поликлинике или мобильном пункте нашей российской вакциной», — уточнила Соловьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Как правило, в первую очередь прививки делают тем, кто имеет хронические болезни, детям, беременным, призывникам.

Заметим, вирусологи настоятельно советовали петербуржцам вакцинироваться от гриппа накануне осенне-зимнего сезона, чтобы смягчить последствия возможной второй волны коронавируса.

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