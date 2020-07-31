Оренбург, , 11:06 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 31 июля, референс-центр подтвердил 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,6, а коэффициент распространения — 0,97 (этот показатель остается на одном уровне уже в течение недели).

С начала пандемии в регионе выявлены 6 915 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 5 363 пациента. Скончались 47 пациентов с COVID-19.