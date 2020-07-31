Москва, , 11:06 — REGNUM Российским туристам рекомендуется покупать авиабилеты для поездки в страны, с которым открылось авиасообщение, за несколько дней до полёта. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве посоветовали ознакомиться с правилами въезда в страну назначения, а в ходе полёта соблюдать социальную дистанцию.

Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендует отказаться от проживания в частных домовладениях и хостелах за рубежом, а по городу передвигаться не в общественном транспорте, а на такси. В общественных местах рекомендуется соблюдать масочный режим, причём некоторый запас защитных средств лучше взять с собой, поскольку в некоторых странах покупка таких средств может быть осложнена.

Специалисты ведомства советуют употреблять пищу дома или на открытых пространствах, а также отказаться от употребления блюд с мясом или полуфабрикатами диких животных.