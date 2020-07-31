Стокгольм, , 11:15 — REGNUM 30 июля правительство Дании приняло решение об открытии государственной границы со Швеции. С 1 августа посетить соседнюю страну смогут жители всех без исключения регионов Швеции. Об этом 30 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в настоящее время посещать Данию могут лишь жители 12 из 21 региона Швеции. Датское правительство пошло на дополнительное снятие ограничений в связи соответствием Швеции критериям низкого риска заражения коронавирусной инфекции.

Санитарно-эпидемиологическое требование Дании к странам для открытия границы заключается в критерии, согласно которому число зараженных коронавирусом не должно превышать 20 случаев на 100 000 жителей.

«Это было ожидаемо, потому что в Швеции мы уже достигли такого низкого уровня», — прокомментировал решение правительства Дании об открытии границы государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

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