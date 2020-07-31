Москва, , 11:14 — REGNUM Грибы нельзя собирать возле дорог и экологически неблагоприятных предприятий, после сбора их стоит поскорей перерабатывать, а при покупке с рук — соблюдать осторожность. Об этом говорится в опубликованных 31 июля рекомендациях Роскачества.

«Не собирайте грибы у обочин автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий», — напомнили в организации.

Грибы — белковый продукт, и они быстро портятся. Их нужно рассортировать, удаляя подозрительные, в день сбора. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта есть блюда с грибами не стоит, не рекомендованы они детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям.

Читайте также: В Роскачестве рассказали, как выбирать мороженое

При покупке грибов нужно помнить, что место их сбора, способ и время хранения неизвестны. Покупать корзинку со шляпками грибов не стоит, там могут оказаться и несъедобные грибы. Законсервированные дома грибы покупать опасно.

Напомнили в Роскачестве о ядовитых грибах. Так, изнутри шляпка у белого гриба может быть только белой, желтоватой или оливковой, если цвет грязно-розовый — это несъедобный желчный гриб. У несъедобного сатанинского гриба широкая ножка и неприятный запах, а лисички можно спутать с несъедобными говорушками оранжевыми.

Читайте также: В Роскачестве дали рекомендации по хранению хлеба