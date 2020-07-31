Рязань, , 11:06 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Рязанской области за минувшие сутки, сообщили 31 июля в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 165 пациентов, в том числе двое детей.

Всего в регионе выявили 6295 носителей коронавируса. В тяжёлом состоянии в рязанских стационарах находится 19 человек, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба за сутки выписаны 13 пациентов, всего выздоровели 5846 человек. Зарегистрирован один летальный исход, таким образом, с начала пандемии скончались 30 человек.