Банда-Ачех, Индонезия, , 11:04 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о вероятности возникновения высоких волн, достигающих девяти метров, у побережья провинции Ачех, сообщает Antara.

«В течение следующих нескольких дней действительно необходимо наблюдать за морскими волнами. В Индийском океане к западу от Ачеха высота волн достигает 6−9 метров», — заявил представитель агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Искандар Муда.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по управлению стихийными бедствиями в индонезийской провинции Ачех заявили, что по меньшей мере 3985 человек пострадали от наводнения, которое обрушилось на 17 деревень.

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