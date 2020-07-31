Казань, , 11:17 — REGNUM В Татарии по состоянию на 31 июля носителями новой коронавирусной инфекции числятся 5602 человека, за сутки положительные тесты получили еще 33 пациента, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4559 человек, за сутки — 60 пациентов. Скончался с момента начала наблюдения 41 человек.

За последние сутки шесть пациентов госпитализировали в стационары, 27 человек лечатся на дому. Два случая заражения — завозные, остальные инфицированы контактным путем.

Из числа новых инфицированных — 18 человек жители Казани. Больше всего зараженных коронавирусом выявлено среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет — 19 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии медицинские учреждения готовы вернуться к обычному режиму работы. Так, в середине августа в Набережных Челнах готовят к открытию больницу для принятия плановых пациентов с инфекционными заболеваниями.

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