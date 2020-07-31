Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Религиозные организации Петербурга получат городскую субсидию на сохранение объектов культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Более 116,5 млн рублей можно будет получить на возмещение затрат по сохранению памятников, находящихся в собственности религиозных объединений.

Их можно направить на консервацию объекта, ремонт и реставрацию памятника или ансамбля, на приспособление его для современного использования, на услуги по техническому и авторскому надзору за проведением работ.

Субсидии религиозным организациям на эти цели предоставляют с 2016 года.