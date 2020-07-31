Стокгольм, , 11:04 — REGNUM В период с июня по декабрь этого в Швеции будет проведено порядка 2,5 миллионов тестов на антитела к COVID-19. Сумма расходов государства на проведение тестирований составит почти 2 миллиарда шведских крон (€194, млн). Однако в Агентстве общественного здравоохранения признаются, что проведение взятие проб у населения не гарантирует результатов в борьбе с пандемией, так как наличие антител в данный момент не гарантирует их наличие в организме человека в будущем. Об этом 30 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

На сегодняшний день в Стокгольмском регионе было проведено чуть более 267 500 тестов на антитела, в ближайшие недели планируется проведение еще 170 000 бесплатных тестов. После каждой взятой пробы правительство Швеции компенсирует медучреждениям и лабораториям затраты на сумму в 750 шведских крон (€72,9). В масштабах всей страны счет идет на миллиарды.

«Но какова же цель проведения данного тестирования», — задаются вопросы журналисты, которые пообщались с Мией Бриттинг, руководителем отдела мониторинга вакцин в Агентстве общественного здравоохранения Швеции.

«Все заключается в том, что во многих случаях обнаруживаемые антитела не остаются в организме очень долго. Многие люди, у которых в марте или апреле инфекция протекала слабо, вероятно, уже в июне-июле не имеют антител, поддающихся измерению», — объяснила Бриттинг.