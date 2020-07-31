Краснодар, , 11:01 — REGNUM Детский сад №30 Краснодара закрыт после выявления у одного из сотрудников учреждения COVID-19, сообщили в администрации города 31 июля.

«В департамент образования поступила информация о зарегистрированном случае заболевания одного из сотрудников детсада № 30. Поэтому Роспотребнадзор выдал соответствующее предписание заведующему детским садом. С 30 июля прекращен прием детей», — уточнили в пресс-службе.

В помещениях детского сада проводится дезинфекция. Все сотрудники и воспитанники, которые контактировали с заразившемся сотрудником, отправлены на самоизоляцию. Детский сад планируется снова открыть для приёма детей с 11 августа.