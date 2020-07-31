Ульяновск, , 11:00 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 162 и 100. Новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По сведениям на 31 июля (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 9095 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 100.

Выздоровели 6435 человек, из них за последние сутки — 162. В настоящее время продолжают лечение 2587 пациентов.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет, всего умерли 73 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на стимулирующие выплаты медицинским работникам направят дополнительные средства — более 75 млн рублей. Кроме того, ещё 19,7 млн рублей предусмотрено на выплату отпускных и компенсацию за неиспользованные отпуска.

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